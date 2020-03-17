Gediz'in Göynükören köyünde çatı yangını

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Göynükören köyünde çıkan yangın, köylüler ve itfaiyenin yoğun çabası sonrası söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Göynükören köyünde Halil İbrahim Karaca’ya ait evde akşam saat 21.30 sıralarında elektrik kontağından evin çatı katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı kapladı.

İhbar üzerine köye sevk edilen Yenikent Belediyesi İtfaiyesi ve köylülerin yoğun çabası sonucu yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.