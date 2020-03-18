Müdür Başyiğit: “İl genelinde uzaktan eğitime hazırız”

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yapılan toplantıda eğitim, öğretim konuları ve korona virüs ile ilgili ildeki eğitim kurumlarında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Başkanlığında Maarif Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Maarif Müfettişleri Koordinatörü İbrahim Can, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Muhsin Kaymak, Hamdi Sarıöz, Hakan Gölpınar, Şube Müdürleri Ali Küçükçakır, İbrahim Aybek, İbrahim Sak, İsmail Güven, Mehmet Zorlu, Mustafa Ağca Okur, Yakup Karanfil ve Zeki Atik katıldı. Toplantıda ildeki eğitim öğretim konuları ve korona virüs ile ilgili eğitim kurumlarında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Eğitim kurumlarında dezenfeksiyon işlemlerinin kısa sürede tamamlandığını ifade eden Hasan Başyiğit, emeği geçenlere teşekkür ett. Bu hafta eğitime ara verildiğini, önümüzdeki hafta ise EBA üzerinden ve TV kanallarından uzaktan eğitim yapılacağını belirten Başyiğit, okullarda öğrencilere, EBA üzerinden uzaktan eğitime erişebilmek için neler yapılacağı konusunda bilgilendirmenin öğretmenler tarafından yapıldığını, il genelinde uzaktan eğitime hazır olunduğunu belirtti.

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