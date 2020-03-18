Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bursa’dan Tavşanlı ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. TavşanlıBalıkesir Kavşağı uygulama noktasında durdurulan içerisinde O.Ç ve Ö.Ö isimli şüpheli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada; aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 170 adet extasy hap, 25 gram Metanfetamin ve 5 gram esrar ele geçirildi. O.Ç ve Ö.Ö isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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