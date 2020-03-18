Otomobilin farından uyuşturucu çıktı

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Oğuzhan KILIÇ/TAVŞANLI, (Kütahya)KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde, farın içerisine gizlenmiş esrar, ecstasy ve metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan O.Ç. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilerek takibe alınan otomobil, Balıkesir yolu üzerinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, far içerisine gizlenmiş poşetler halinde 170 adet ecstasy, 25 gram metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Otomobilde bulunan O.Ç. ve Ö.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Oğuzhan KILIÇ

2020-03-18 17:38:13



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