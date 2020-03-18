Metruk binada çıkan yangın korkuttu

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Kütahya'da kullanılmayan tek katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İnköy Mahallesi'nde bulunan çok hisseli metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında metruk ev tamamen yanarak kül oldu.

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