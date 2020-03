DPÜ’de uygulanacak Korona virüs önlemleri açıklandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Korona Virüsü Komisyonu (DPUKOVKOM) tarafından yapılan toplantıda üniversitede Korona virüsle mücadele kapsamında alınacak tedbirler açıklandı ve uygulamaya başlandı.

Rektörlük binasındaki Toplantı Salonu'nda Prof. Dr. Mustafa Aydın'ın komisyon başkanlığında düzenlenen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ile komisyon üyeleri katıldı.

Toplantının oturma düzeni 'virüsten korunmak için en az 1 metre mesafe' kuralına uyularak birer koltuk boşluk bırakılarak oluşturuldu

Toplantıda virüsün yayılmaması için akademik ve idari birimlere düşen görevler ve alınacak önlemle görüşülerek karara bağlandı.



“Koronavirüs'e karşı yapılacak uygulamalar”



Kararda Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Koronavirüs'e karşı yapılacak uygulamalar şu şekilde sıralandı: Akademik ve idari personelden, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, meslek yüksekokulu müdürleri, yüksekokul müdürleri, enstitü müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş üzerinde bulunanlar ile kronik hastalığı bulunanlar, engelli, hamile ve süt izni olanlar idari izinli sayılacak, bunun dışındaki akademik ve idari personelin talep etmeleri halinde yıllık izinli sayılmaları hususu mazeretleri çerçevesinde rektörlüklerce değerlendirilecek. Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. Öğrencilerin, üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri, akademik değişim programları, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetleri, müsabakalar önceden planlanmış olanlar dahil tüm üniversitenin bilgisi ve iznine tabi yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. Tüm öğrenciler (Türk ve yabancı uyruklu), yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabilecekleri hususunda üniversite tarafından bilgilendirilme yapılacak. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programı kapsamında yurtdışında olup dönecek olan öğrencilerin intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için tedbirler fakülteler ve ilgili enstitülerin yetkili kurullarınca alınacak ve kişi özelinde değerlendirme yapılacak.



“Yurtdışı yabancı dil eğitimi, Mevlana, proje tabanlı Mevlana programları iptal edildi”



Yurtdışı yabancı dil eğitimi, Mevlana, proje tabanlı Mevlana programları ile ilgili çıkılan çağrılar iptal edildi. 12 Mart 2020/2 Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre tüm yurtdışı çıkışlar durdurulmuş olduğundan zorunlu hallerde Rektörlük makamından izin alınacak. 13 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı idari izin hakkındaki yazısında belirtilen 60 yaş üstü, engelli çalışanlar, kronik hastalığı olanlar 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün süre ile idari izinli sayılacak. Yazıda belirtilen kronik hastalığın güncel raporla belgelenmesine, bunlarında dışında kalan personellerin izinleri gerekli hallerde idarecilerin yönlendirmelerine bağlı olarak yıllık izin kullanımları sağlanacak. YÖK duyurusunun 2. maddesinde yer alan okul öncesi ve ilkokulda çocuğu bulunan kadın akademik, idari ve destek hizmetleri personelinin yıllık izin talepleri karşılanacak, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izini kullanma talebi, hizmetlerin yürütülmesi durumu dikkate alınarak, birim yöneticileri tarafından değerlendirilecek. Tüm eğitimöğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları; çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) YÖK duyurusunun 4. maddesi gereğince ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. Örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim ile öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj ve uygulamalı eğitimlere açıklanacak ileriki bir tarihe kadar ara verildi. Eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında, lisansüstü programlarda yapılacak her türlü savunma, tez izleme, doktora yeterlilik gibi toplantılara ara verildi.



“Kantin, çay ocağı, yemekhane, kütüphane, okuma salonu, kapalı spor tesisi, kreş, yüzme havuzu hizmetlerine ara verildi”



Kampüs alanı içerisinde bulunan kantin, çay ocağı, yemekhane, kütüphane, okuma salonu, kapalı spor tesisi, kreş, yüzme havuzu hizmetlerine ara verildi. Yurt dışında bulunan öğrencilerin ve personel ile bunların muhtemel dönüş tarihlerinin tespit edilmesi ve döndükten sonra 14 gün karantinaya alınması sürecinin ilgili idari birimlerce takip edilmesi, bu durumda bulunan Dış ilişkiler, YÖS ve TÖMER birimleriyle koordine edilerek durumun değerlendirilmesi yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 15 Mart 2020 tarihli basın açıklamasına göre Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda ile yapılan uçuşlar 15 Mart 2020 saat 24.00 itibariyle durdurulduğu paylaşılacak. 17. Madde de belirtilen basın açıklamasına göre geçici süre ile yurtdışına giden personel ve öğrencilerin bulundukları ülkelerde konsolosluklara 16 Mart günü saat 17.00’ye kadar başvuru yapmalarına ve başvuru yapanların 17 Mart Salı günü saat 24.00’e kadar ülkemize getirileceği bilgisi ilgili personel ve öğrenciler ile paylaşılacak. Dönüş yapan personel ve öğrenciler 14 gün süre ile karantina ve gözlem altında olmak üzere evlerinde kalmaları konusunda bilgilendirilecek. Birimlerde bulunan öğretim elemanı odaları, koridor, ortak alan ve koridorların ilk etapta dezenfekte edilecek, diğer laboratuvar, sınıf atölye gibi alanların ise bundan sonra dezenfektan ile temizlenmesi konusunda birim sorumluları görevli personele yardımcı olacak. İlaçlama sonrası odaların havalandırılması sorumluluğu personelin kendisinde olmak üzere, her binada ortak alanları belirli periyotlarla havalandırmak için destek hizmetleri personeli görevlendirilecek ve gerekli havalandırma yapılacak. Oda, bina temizliklerinde kapı kolları, korkuluklar, musluklar, asansör ve elektrik düğmelerinin dezenfektan malzeme ile temizlenmesi ve bu işlemin yer ve saatinin arşivlenmek üzere birim yöneticisinin görevlendireceği bir idari personel tarafından not edilecek, ayrıca kullanılmayan tuvalet ve lavaboların kapalı tutulması, kullanılanların lavabo, kapı ve musluklarının saat başı dezenfekte edilmesi ve bu uygulama imzayla belgelenecek. Halen yurt dışında olan ve gidip dönecek olan öğrenci ve personelin mobilite plan ve programları, Üniversite tarafından hazırlanmış olan standart forma uygun olarak istenecek. Korona virüsten korunmayı içeren ve ilgili kamu kurumlar veya akademik kurumlarca hazırlanan video, slayt, afiş, broşür gibi materyaller bütün dijital ortamlarda yayımlanacak.



“Kütüphaneden ödünç kitap, belge alan öğrencilerin kayıtları donduruldu”



Kütüphaneden ödünç kitap, belge alan öğrencilerin kayıtları dondurulduğundan, herhangi bir mağduriyet yaşatılmayacak. Bu tarihten itibaren ödünçten gelen kitap ve belgelerin gerekli dezenfekte işlemlerinden geçirildikten sonra kütüphane raflarına yerleştirilecek. Her düzeyde çalışan konuyu hafife alan veya panik oluşturan yorum ve değerlendirmelerden imtina edecek. Sürecin uzayabileceği ihtimaline binaen uzaktan eğitim altyapısı güçlendirilecek, idari ve akademik personel buna hazırlanacak. Bir akademik kurum olarak konu hakkında halkı bilinçlendirme ve hayatın doğal akışına katkıda bulunma çalışmaları yapılacak. Olası hukuki sonuçlar dikkate alınarak konu hakkında yapılan bütün çalışmalar raporlanacak ve arşivlenecek. Bütün binaların girişine el dezenfektanlar konulacak. Servis aracı hizmeti vermeye devam etmekle birlikte, teması azaltmak için servis yerine şahsi araçlarla işe gelişgidişin özendirilecek, ayrıca servis araçlarında dezenfektan bulundurulacak. Eğitime ara verilmiş olmasının bir tatil değil bir koruma tedbiri olduğu, bu nedenle gerekli uyarılara uyulması gerektiği, süreç hakkında yeni gelişmelerin paylaşılması hususunda bütün akademik, idari personel ve öğrencilere kısa mesaj ile bilgilendirme yapılmasına karar verildi.

