Hisarcık Belediyesi'nden Korona virüs dezenfekte çalışmaları

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

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Hisarcık Belediyesi ekiplerince Korona virüs tedbirleri çerçevesinde ilçe genelinde ilaçlama çalışması yapılıyor.

Halktan Korona virüsüne karşı duyarlı olmalarını ve zorunlu olamadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, kamu binaları, kıraathaneler, kaplıcalar, çocuk oyun alanları, umumi tuvaletler, ilçe ve köy camilerinde dezenfekte çalışmalarına titizlikle devam ettiklerini belirtti.

Başkan Çalışkan, ilçedeki Korona virüs tedbirlerini en üst seviyeye çıkarttıklarını, salgına karşı alınan tedbirler çerçevesinde bir takım etkinlik ve organizasyonlara halkın sağlığı açısından ara verildiğini söyledi.

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