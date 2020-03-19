Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Eğitim" gazetesi yayın hayatına başladı

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Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ''Eğitim" adı verilen gazete, Mart 2020 tarihinden itibaren yayın hayatına başladı.

Aylık olarak yayınlanacak olan gazetenin 8 sayfalık içeriği; İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar, projeleri, etkinlikleri, toplantıları, protokolleri, ziyaretleri ve yenilikleri barındırıyor. Gazete, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ArGe bölümü tarafından hazırlanıyor.

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