Kaymakam Halim: "Korona virüs için tüm tedbirleri aldık"

Kütahya’nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Kornona virüs ülkemizi değil, tüm dünyayı tehdit eden bir salgın durumunda olduğunu belirtti. Kaymakam Halim, “Başta İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Korona virüsle mücadele kapsamında alınması istenen kuralları ilçemizde uyguluyoruz. Simav’daki okullarında eğitimi iki hafta ertelendi. İdari izine ayrılması gereken personellerimize izin verdik, Kamu kurumlarında dezenfektan çalışmaları yaptık, Sağlık Bakanlığı’nın emirleri doğrultusunda istenen, yurt dışından gelen vatandaşlarımıza uygulanan 14 gün kuralını yakından takip ediyoruz. İlçemize özel olmak üzere hıfzıssıhha kurulumuzu ve hayvan sağlığı zabıtamızla toplanıp gerekli kararları aldık. Bölgenin en canlı ve yoğun hayvan pazarı olan Simav hayvan pazarını 3 hafta süreyle kapattık. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, panik havasına kapılmaksızın her gün, neredeyse her saat başı yetkililerce tekrarlanan basit ve uygulanabilir önlemleri kendi hayatımızda ve çevremizde tatbik edersek, Korona virüs tehlikesini atlatmış oluruz diye düşünüyor ve inanıyoruz. Tüm Simavlıları da bu konuda hassas olmaları için bir kez daha uyarıyorum” dedi.

Simav ilçe genelinde Korona virüse karşı alınan önlemleri anlatan Belediye Başkanı Adil Biçer “Devletin aldığı önlemlerin yanı sıra Simav Belediyesi olarak bizler de, toplu taşıma araçları başta olmak üzere, duraklarımız, otogar, umuma açık tuvaletler ve parklar ile buna benzer toplumun fevkalade ihtiyaç duyduğu alanlarda tedbirimizi aldık. Panik içinde olmayalım. Bu konuda halkımız rahat olabilir. Olağanüstü bir durumda, halkımıza yetecek kuru gıdamız bulunmaktadır. Sağlık personelleri tarafından yapılan uyarılara riayet edelim. Bu hassas süreçten hep birlikte çıkalım” diye konuştu.

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