Kütahya’da konut sahiplerine anahtar teslimi

Kütahya Parmakören 1453 Konutlarına yerleşmek üzere tapu takas işlemlerini tamamlayan Vefa Mahallesi sakinlerine anahtar teslimi Belediye Başkanı Alim Işık tarafından başlatıldı.

Sembolik bir törenle başlattıkları anahtar teslim işlemlerinin ilgili personel eliyle 1453 konutlarında oluşturulan Site Yönetimi ofisinde devam edileceğini söyleyen Belediye Başkanı Alim Işık,” Bugüne kadar takas işlemi tamamlanan toplam 715 adet daireye ek olarak sonradan talepte bulunan hak sahibi vatandaşlarımıza ilişkin yaklaşık 130 başvuruya ait işlemler de Mart ayı sonuna kadar tamamlanacaktır. Nisan ayı içerisinde de kalan dairelerimizin ihale yöntemiyle diğer vatandaşlarımıza satış işlemleri yapılacaktır. Hemşehrilerimize ve Kütahya'mıza hayırlı olsun. Allah tüm vatandaşlarımıza sevdikleriyle ve aileleriyle birlikte huzur içerisinde yaşamayı nasip etsin. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.

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