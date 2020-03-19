(Görüntülü) Kütahya'daki yangında 7 kişi kurtarıldı

KÜTAHYA?da 4 katlı bir apartmanın 2?nci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yoğun dumandan etkilenen 7 kişi kurtarıldı.

Dumlupınar Mahallesi Atlas sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 2?nci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairede bulunan Sema Kocadağ ve 4 çocuğu polisler tarafından tahliye edildi. Dördüncü katta yaşayan ve dumandan etkilenen 3 kişide itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürüp soğutma çalışması yaptı. Binadan tahliye edilen 7 kişi kontrol amaçlı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü. Yangının prize takılı şarj cihazından çıktığı tahmin edilirken, başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kütahya

2020-03-19 16:50:40



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