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Emet Devlet Hastanesi personeli Korana virüs mesajı verdi

İHA

Kütahya'nın Emet ilçesi Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi personeli, çektikleri fotoğrafla Korana virüs ile ilgii topluma mesaj verdiler.

Emet Devlet Hastanesi personeli Korana virüs mesajı verdi

Kütahya'nın Emet ilçesi Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi personeli, çektikleri fotoğrafla Korana virüs ile ilgii topluma mesaj verdiler.
Devlet Hastanesi personelleri ellerine aldıkları ''Biz sizin için burda kalıyoruz, Sende bizim için evinde kal'' yazılı afişlerle topluma mesj verdiler.
Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara, yaptığı açıklamda, ''Hastane personelimiz topluma mesaj vermek için güzel bir uygulama yapıp sosyal medyada paylaşmış. Kısa sürede ilgi çeken bir paylaşım oldu. Kendilerine böylesine hassas bir konuda topluma mesaj verdikleri için teşekkür ederim'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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