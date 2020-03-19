Balkonlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde balkonlara ve sokaklara çıkan vatandaşlar gecelerini gündüzlerine katan sağlık emekçilerini dakikalarca alkışladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla saat 21.00'de Türkiye genelinde olduğu gibi Kütahya'nın Domaniç ilçesinde de balkonlara ve sokaklara çıkan vatandaşlar gecelerini gündüzlerine katan sağlık emekçilerini dakikalarca alkışladı.

Alkış eylemenin ardından açıklama yapan Hisar Mahallesi Muhtarı Cahit Demiröz, " Bu zorlu süreçte, büyük fedakârlık gösteren bütün sağlık çalışanlarına bizlerde Domaniçliler olarak destek vermek istedik. Alkışlarımızla, dualarımızla her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Hepsine sonsuz teşekkürler. Ellerine yüreklerine sağlık" dedi.

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