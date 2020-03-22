Kütahya'da yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kütahya'da yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşılıyor

İHA

Kütahya'da sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçları polisler tarafından karşılandı.

Kütahya'da yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşılıyor

Kütahya'da sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçları polisler tarafından karşılandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Kütahya'da dışarıya çıkamayan yaşlıların tüm ihtiyaçlarını polis ekipleri karşıladı.
Polisler, 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmamaları hususunda uyarılarda bulunarak 112 Acil Çağrı Merkezi gelen talepleri gün boyu değerlendirdi.
Bu arda, yasağa uymayanlar ise polis ekiplerince yapılan denetimlerin ardından evlerine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Kütahya'da sokağa çıkma yasağına uymayanlar evlerine gönderildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kütahya'da sokağa çıkma yasağına ...
Milletvekilinden elektrik kesintisine tepki
YEREL HABERLER Milletvekilinden elektrik kesintisine tepki
Kütahya'da Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu
YEREL HABERLER Kütahya'da Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu
Korona virüs tedbirleri sebebiyle sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirleri sebebiyle sokaklar boş kaldı
Kütahya´da sokağa çıkma yasağına uymayanlar evlerine gönderildi
YEREL HABERLER Kütahya´da sokağa çıkma yasağına uymayanlar evlerine ...
Aslanapa'da 65 yaş vatandaşlar için ''Vefa Sosyal Destek Grubu'' göreve başladı
YEREL HABERLER Aslanapa'da 65 yaş vatandaşlar için ''Vefa Sosyal ...
65 yaş üstü balkonlarda
YEREL HABERLER 65 yaş üstü balkonlarda
Belediye Başkanı Çalışkan, pazar esnafına eldiven dağıttı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Çalışkan, pazar esnafına eldiven ...
İlçenin sembolü aslan heykeline maske taktılar
YEREL HABERLER İlçenin sembolü aslan heykeline maske taktılar
Nikah törenlerinde ‘korona virüs’ tedbirleri Simav Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen nikah törenlerinde, salonda bulunması gereken kişilere sınırlama getirildi
YEREL HABERLER Nikah törenlerinde ‘korona virüs’ tedbirleri Simav ...
(Görüntülü) KÜTAHYA Vatandaşın alkışına sağlık ekipleri polislerle birlikte karşılık verdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) KÜTAHYA Vatandaşın alkışına sağlık ...
Vatandaşın alkışına sağlık ekipleri polislerle birlikte karşılık verdi
YEREL HABERLER Vatandaşın alkışına sağlık ekipleri polislerle ...
(Görüntülü) Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kuaförler yasağa uyup işyerlerini kapattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te ...
Pazarlarda 'seçmece dönemi' sona erdi
YEREL HABERLER Pazarlarda 'seçmece dönemi' sona erdi
Prof. Dr. Ali Çelik: "Kurallara uymak dini bir zorunluluktur"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ali Çelik: "Kurallara uymak dini bir ...
Eczanelerde 'camlı dönem' başladı Korona virüs tedbirleri genişliyor, nöbetçi eczanelerde kapıda Hizmet hayata geçti
YEREL HABERLER Eczanelerde 'camlı dönem' başladı Korona virüs ...
(Görüntülü) Kütahya'daki eczanelerde camlı korona tedbiri
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kütahya'daki eczanelerde camlı korona ...
Kütahya´daki eczanelerde camlı virüs tedbiri
YEREL HABERLER Kütahya´daki eczanelerde camlı virüs tedbiri
Tavşanlı'da 981 konut için inşaat süreci başlıyor
YEREL HABERLER Tavşanlı'da 981 konut için inşaat süreci başlıyor
Kütahya İl Özel İdaresi dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kütahya İl Özel İdaresi dezenfekte edildi
Sahibinden kaçan düve, zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Sahibinden kaçan düve, zor anlar yaşattı
Rektör Kazım Uysal: "Fiili dua da edelim"
YEREL HABERLER Rektör Kazım Uysal: "Fiili dua da edelim"
Tugay'ın araçları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Tugay'ın araçları dezenfekte edildi
Üyelere ücretsiz dezenfektan
YEREL HABERLER Üyelere ücretsiz dezenfektan

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X