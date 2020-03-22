(Görüntülü) Kütahya'da sokağa çıkma yasağına uymayanlar evlerine gönderildi

KÜTAHYA?da 65 yaş ve üstü yaşlıların yanı sıra kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağına genel olarak uyduğu gözlenirken, yasağa uymayanlar ise polis ekiplerince yapılan denetimlerin ardından evlerine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarına sınırlama getirildi. Kütahya?da yasağa rağmen dışarı çıkanlar için polis ekipleri sokaklarda denetim yaptı. Yenidoğan Mahallesindeki markette yasağa rağmen 65 yaş ve üstü insanların olduğu ihbarı üzerine polis ekiplerince kontrol edildi. Kimlik kontrolü yapılan kişi polise, ?Acil bir şey olmasa çıkar mıyım? Yalnız yaşayan bir yakının evinde musluğu bozulmuş onu tamir etmem lazım? diye cevap verdi. Polis ekipleri uyarıların ardından 65 yaşında olduğu belirlenen vatandaşı evine bıraktı.

POLİS ANONSLARLA UYARDI

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda dolaşarak vatandaşları korona virüsüne karşı evlerde kalmalarını istedi. Polis araçlarından yapılan anonslarda, ?Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım? denildi.

VEFA GRUBU EVLERE SERVİS YAPIYOR

Kütahya Valiliği koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu da 112 Çağrı Merkezi?ne gelen yardım taleplerinin ardından alışveriş yaparak evlerinde kalan kişilere ulaştırıyor.DHA-Genel Türkiye-Kütahya

2020-03-22 22:13:19



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