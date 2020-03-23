Gediz Pazarı’nda Korona virüse karşı kolonyalı önlem

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Kütahya’nın Gediz Belediyesi tarafından Korona virüs (COVİD19) salgınına karşı Gediz Pazarı'nda hem tezgah açan esnaf için hem de alışverişe çıkan vatandaşlara kolonya sunarak Korona virüs tehdidine karşı önlem almaya devam ediyor.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Korona virüs salgınına karşı bütün önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Şehir içerisinde dezenfekte ve temizlik çalışmalarımız devam etmekte. Ayrıca pazara gelen vatandaşlarımıza kolonya ikramında bulunarak önlemlerimizi artırmaya devam ediyoruz” dedi.

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