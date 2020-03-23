Zabıtadan dezenfektan ürünlerine sıkı denetim

Kütahya’nın Simav Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bulunan market ve bakkallardaki dezenfektan ürünlerinin fiyatlarını sıkı takibe aldı.

Vatandaşların haklarını korumak için yapılan denetimlerde, Korona virüs tedbirleri kapsamında stok yapılmadığı ve fiyat etiketlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, usulsüz bir fiyat artışıyla karşılaşmadıklarını ifade etti. Biçer, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan, dezenfektan ve kolonya denetimleriyle, fahiş fiyatlara yönelik etiket kontrollerimiz devam edecek. Bu konuda duyarlılık gösteren Simavlı esnaflarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.