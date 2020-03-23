Kaymakamlıktan “Hisarcık’ta Korona virüs vakası” haberlerine ilişkin açıklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hisarcık Kaymakamlığı, sosyal medyada yer alan, ” Aşağıyoncaağaç köyünde 6 Korana virüs vakası” şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu, ilçe ve köylerinde Korona vakası bulunmadığını açıkladı.

Kaymakam Buğra Karadağ konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ”Son günlerde sosyal medyada 'Aşağıyoncaağaç köyünde 6 Korana virüs vakası’ şeklinde asılsız haberlerin yer aldığı görülmüştür. İlçemize bağlı Aşağıyoncaağaç köyümüze çalıştıkları Romanya'dan gelen 11 vatandaşımız doktor ve kolluk kuvvetlerimizin gözetiminde evlerinde gözetim altında tutulmaktadır. Bu vatandaşlarımızın hiç birinde Korana virüs rahatsızlığına rastlanmamıştır. Ancak tedbir amaçlı doktor ve kolluk kuvvetlerimizin gözetiminde 14 günlük kritik süreci sağlıklı şekilde atlatmaları sağlanmaktadır'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.