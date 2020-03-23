Almanya'daki Kütahyalılardan sağlık çalışanlara destek

Tüm dünya Korona virüs (covid19) ile mücadele ederken, cefakar sağlık çalışanları için bir destekte Almanya'daki gurbetçilerden geldi.

Kütahyalıların yoğun olarak yaşadığı Almanya'nın Schwerte kentindeki vatandaşlar Türkiye’deki sağlık çalışanları için bir video hazırladı. Süleymaniye Cami Diyanet Türkİslam Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan videoda çocuklar kamera karşısına geçtiler ve sağlık çalışanlarına destek verdiler.

Herkes kendini toplumdan izole ederken onlar bizler için görevinde başında diyen gençler sağlıkçıları samimi, içten ve gönülden alkışlıyoruz diyerek teşekkürlerini gösterdikleri bir video paylaştılar.

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