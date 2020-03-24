Hisarcık’ta sulama kanalları temizleniyor

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye tarafından sulama kanallarında temizlik çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, her yıl gerçekleştirdikleri sulama kanalı temizlik çalışmalarında bu yıl 22 kilometre uzunluğunda sulama kanalının temizleneceğini söyledi.

Çalışkan, "Halkımızın sulama faaliyetlerini daha rahat bir şekilde yürütebilmesi için Belediye'miz Fen İşleri Birimi'ne bağlı ekiplerce kanal temizleme çalışmalarına Hamamköy mevkiinden başlanmıştır. Bu yıl yaklaşık 22 kilometre uzunluğunda sulama kanalında yapılacak temizleme çalışmasının yaklaşık 20 gün içerisinde tamamlanması planlandı" diye konuştu.

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