Müdür Keskin: “Gençlik bakımı yapılacak sahalara büyük önem veriyoruz”

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin; Gediz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Şaphane ve Kocadağ Orman İşletme Şefliklerinde incelemelerde bulundu.

363 No’lu bölme endüstriyel plantasyon sahasını gezen Bölge Müdürü Hasan Keskin, sahanın durumunu inceledi ve en kısa sürede sürüm işlerinin tamamlanıp, sahanın sonbahar da dikime hazır hale gelmesini istedi. Daha sonra sıklık bakım sahalarında yapılan çalışmaları kontrol eden Müdür Keskin, çalışma yapılan sahaların çalışma yapılmadan önceki halini ortaya koyan kontrol parsellerini gezdi. Suni Tensil sahasında dikimi yapılan fidanların kontrolünün ardından, 11 Kasım 2019 tarihinde dikilen fidanların son durumuna bakıldı. Dikim yapılan sahalardaki fidanların zamanında ot alma ve çapa işlemlerinin yapılması talimatını verdi.



“Her bir fidan gelecekte kaliteli bir ağaç haline gelerek verimli ormanları oluşturacaktır”



Şaphane Orman İşletme Şefliğine ait 1960’lı yıllarda dikime başlanmış olan ve günümüze kadar her yıl dikim yapılan yaklaşık 5 bin hektarlık genç meşçere sahasını da gezen Bölge Müdürü Hasan Keskin; Genç meşçere sahası için yangın emniyet yollarının çok önemli olduğunu belirtti. Keskin, incelemeler sırasında gençlik bakımı yapılacak sahalara da büyük önem verilmesi gerektiğini söyleyerek, her bir fidanın gelecekte kaliteli bir ağaç haline gelerek verimli ormanları oluşturacağını ve yapılan çalışmalar ile bu alanların arttırılması gerektiğini dile getirdi.

Üretim sahalarında sterli odunları kontrol eden Hasan Keskin, üretim işçileri ile de bir araya gelerek, taleplerini dinledi ve görüş alışverişinde bulundu. Üretim çalışmalarında iş güvenliğinin önemine değinen Keskin, tüm çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Müdür Keskin, arazi programında son olarak 2020 yılı gençleştirme (tohumlama) sahalarında yapılan damga çalışmalarına katıldı. Çalışmaların nasıl yapıldığını kontrol eden Keskin, damganın nasıl yapılacağı hakkında ayrıntılı bilgiler verdi

İncelemeler esnasında Bölge Müdürü Hasan Keskin’e Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın ve Şaphane Orman İşletme Şefi Mustafa Şirin eşlik etti.

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