"OSGB’lerde destek kapsamına alınmalı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

"OSGB’lerde destek kapsamına alınmalı"

İHA

MÜSİAD Kütahya Başkanı ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İşletmecileri Derneği (OSGBDER) Yönetim Kurulu üyesi İsmail Tosun, elektronik ortamda yaptıkları toplantıda ve Hazine ve Maliye Bakanlığından OSGB'lerinde destek kapsamına alınması talebinde bulunduklarını ifade etti.

"OSGB’lerde destek kapsamına alınmalı"

MÜSİAD Kütahya Başkanı ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İşletmecileri Derneği (OSGBDER) Yönetim Kurulu üyesi İsmail Tosun, elektronik ortamda yaptıkları toplantıda ve Hazine ve Maliye Bakanlığından OSGB’lerinde destek kapsamına alınması talebinde bulunduklarını ifade etti.
İsmail Tosun, OSGBDER Genel Başkanı Cengiz İmeci başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararı Hazine ve Maliye Bakanlığına sunduklarını söyledi.

“Virüs salgını pek çok sektörü ekonomik anlamda etkilemiştir”

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İşletmecileri Derneği tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilen talep yazısında, “ Virüs salgını pek çok sektörü ekonomik anlamda etkilemiştir. Malum olduğu üzere etkilenenlerin içinde belki de en üst sıralarda sayısı 2 bin 446’yı bulan “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri”nde (OSGB) istihdam edilen çoğunluğu sahada işyerlerinde çalışanlara İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Diğer Sağlık Personeli, Laboratuvar Personeli ve idari personel kadrosundan oluşan yaklaşık 50 bin çalışan gelmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Saelçuk’un da ifade ettiği gibi AÇSH Bakanlığı tarafından yetkilendirilen 2 bin 446 Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile sahada görev yapan 44 bin 986 İSG profesyoneli Korona virüsten korunma ve hijyen tedbirleri hakkında işyerlerinde çalışanlara eğitim ve bilgilendirmeler yapmaya başladı. Halen İSG profesyonelleri sahada görev yaparak işyerlerinde çalışanlara sahada bilgilendirme yapmaya devam ediyor. OSGB’lerin işe ara vermeleri mümkün değildir. Birçok işyerinin işe ara vermesine rağmen İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerine devamlılığın sağlanması için OSGB ler işverenleri bilgilendirmeye devam etmektedir. OSGB ler bu mücadelede üzerine düşen görevi tüm imkanları ile yapmaya devam edecektir. Bu açıdan tüm OSGB çalışanları riskli gruba girmektedir.

“Krizden en çok etkilenen sektörler kapsamına OSGB’lerde dahil edilmeli”

OSGB firmaları sektör ayrımı olmadan tüm sektörlere İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti vermekte olduklarından krizden etkilenen sektörlerin iş hacimlerinin düşmesi, OSGB firmalarını direk etkilemiş olup, OSGB lerin iş hacimleri azalmış, gelirlerinde beklenmeyen düşüşler yaşandığı için, maaş, vergi, SGK, kira ve diğer ödemelerini yapmakta zorluklar yaşamaktadırlar. Krizden en çok etkilenen sektörler kapsamına OSGB’lerin de dahil edilmesi, işveren sıfatıyla vergi yükümlülükleri, SGK primleri ve kredi borçlarının (en azından diğer sektörlerle birlikte) ertelenmeli. Üretime ara veren işyerlerinde çalışanlara verilen geçici gelir desteğinin (Kısa çalışma ödeneğinin), OSGB lerin de istifade edecek düzenlemelerin yapılmasını; OSGB lerin bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin [diğer sektörlere paralel biçimde] asgari 3 ay ötelenmeli. Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) OSGB lerin Vergi ve SGK borcu olsa dahi kredi verilmesinin sağlanması; OSGB firmalarının KOSGEB vasıtasıyla (ofis kirası, nitelikli personel gideri) desteklerin sağlanması, faaliyetlerini sürdürebilmesi için, ödemeleri krizden sonra başlamak üzere, faizsiz kredi verilmesi hususlarının ilgili Bakanlıklar ve kurumlar nezdinde takibi konusunda tavassutlarınızı talep etme zorunluluğumuz doğmuştur. Hususlarını takdirlerinize sunuyoruz. ” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı
Vali Toraman, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
YEREL HABERLER Vali Toraman, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma ...
Kütahya'nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kütahya'nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son ...
Pazar yerinde gezen 65 yaş üstü vatandaşlar polis tarafından alınıp evlerine bırakıldı
YEREL HABERLER Pazar yerinde gezen 65 yaş üstü vatandaşlar polis ...
Müdür Keskin: “Gençlik bakımı yapılacak sahalara büyük önem veriyoruz”
YEREL HABERLER Müdür Keskin: “Gençlik bakımı yapılacak sahalara ...
(Görüntülü) Kütahya'da 112'ye bir günde 1100 çağrı geldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kütahya'da 112'ye bir günde 1100 çağrı ...
Jandarma 65 yaş üstü vatandaşlara yardım götürdü
YEREL HABERLER Jandarma 65 yaş üstü vatandaşlara yardım götürdü
Kütahya´da 112´ye bir günde 1100 çağrı geldi
YEREL HABERLER Kütahya´da 112´ye bir günde 1100 çağrı geldi
Başkan Sebahattin Ceyhun: "Az temas, bol hijyen"
YEREL HABERLER Başkan Sebahattin Ceyhun: "Az temas, bol hijyen"
İşçi servisleri, kontrollerle daha güvenli
YEREL HABERLER İşçi servisleri, kontrollerle daha güvenli
Memur-Sen'den 'Acil hijyen paketi' kampanyasına destek
YEREL HABERLER Memur-Sen'den 'Acil hijyen paketi' kampanyasına ...
Şerife Münire Burcu: "Resmi açıklamaları dikkate alın"
YEREL HABERLER Şerife Münire Burcu: "Resmi açıklamaları dikkate ...
Hisarcık’ta sulama kanalları temizleniyor
YEREL HABERLER Hisarcık’ta sulama kanalları temizleniyor
Hisarcık’ta 65 yaş üzeri köylülerin alışverişini Jandarma yapıyor
YEREL HABERLER Hisarcık’ta 65 yaş üzeri köylülerin alışverişini ...
Başkan Biçer’den ‘Evinizde kalın’ çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Biçer’den ‘Evinizde kalın’ çağrısı
100 çeşit temizlik ürünü
YEREL HABERLER 100 çeşit temizlik ürünü
Pazaryeri ve çöp konteynerleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Pazaryeri ve çöp konteynerleri dezenfekte edildi
Şaphane'de yaşlılar için Korana virüs önlemleri
YEREL HABERLER Şaphane'de yaşlılar için Korana virüs önlemleri
Evde kalan gurbetçi yaşlılara polis desteği Simav’da evlerinden çıkamayan yaşlılara, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alış veriş desteği veriliyor
YEREL HABERLER Evde kalan gurbetçi yaşlılara polis desteği Simav’da ...
65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları köylerdeki adreslerine de götürülüyor
YEREL HABERLER 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları köylerdeki ...
Elektrik trafosunda korkutan yangın
YEREL HABERLER Elektrik trafosunda korkutan yangın
Almanya'daki Kütahyalılardan sağlık çalışanlara destek
YEREL HABERLER Almanya'daki Kütahyalılardan sağlık çalışanlara ...
Uyuşturucudan gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucudan gözaltına alınan 2 şüpheliden biri ...
Dışarı çıkmayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak istiyor
YEREL HABERLER Dışarı çıkmayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X