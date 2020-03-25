Gediz Belediyesi'nden evlere servis

Kütahya’nın Gediz Belediyesi yayımlanan genelge ile Korona virüsü salgınında en büyük risk grubunu oluşturan 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu, oluşturulan ekiplerle Korona virüsü nedeniyle evlerinde olan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların yardımına koştu.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçları oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya devam ediyor.

Belediyemizce Vefa Sosyal Destek Grubu başlığı altında oluşturulan ekip, salgından korunma amacıyla, evlerinden çıkmayan baş tacımız olan ulu çınarlarımıza market, pazar, eczane vb. gibi ihtiyaçları için hizmet veriyor. Çağrı merkezine gelen aramayı yanıtlayan ekipler talebi gezici ekiplere aktarıyor. Bu aktarım sonrası sahada hazır halde bulunan ekipler vatandaşlarımızın evine ziyaret gerçekleştiriyor. Yapılan alışveriş sonrası teslimat tamamlanıyor ve ekipler gerekli uyarılarda bulunarak görevini tamamlıyor. Tehlike geçinceye kadar her alanda tüm tedbirleri almaya ve yasaklara uymaya devam edeceğiz” dedi.

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