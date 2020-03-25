Dumlupınar halı saha projesinde imzalar atıldı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, halı saha projesi yapımı için ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Kapalı Halı Saha projesi kapsamında yapılan ihaleyi kazanan Konya Acaroğlu Çelik Konstrüksiyon İnşaat Makine Sanayii ve Ticaret Limitet Şirketi Sorumlusu Kazım Gümüş ile sözleşmemizi hayırlısıyla imzaladık. 1 Nisan itibariyle inşaatı başlayacak olup Dumlupınar ilçemize hayırlı olması diliyorum. Gençlerimiz için oldukça güzel bir sosyal faaliyet alannının ilçemize kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum'' dedi.

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