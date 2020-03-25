Kütahya’da 162 adet extacy hap ele geçirildi

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Kütahya’da 162 ecstasy hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak faaliyet neticesinde Eskişehir Kütahya karayolu üzerinde M.A., K.K.Y. ve E.U. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 162 adet extacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

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