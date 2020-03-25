Kütahya’da Korona virüsle ilgili asılsız paylaşım yapan kişiye gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'da, Korona virüs ile ilgili sosyal medya üzerinden asılsız paylaşımlar yapan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden Kütahya’daki doktorların, savcıların ve iki hastanenin karantina altına alındığı yönünde asılsız paylaşımlar yapan S.Ö. isimli şahıs, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar sonucunda gözaltına alındı.Şahsın cep telefonuna da el konuldu.

S.Ö., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.