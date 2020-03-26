'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından şehir içi ve şehirler arası taşımacılık yapan yolcu otobüslerine Korona virüs konusunda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı yönünde denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip Korona virüsle mücadele kapsamında 81 il valiliğine gönderilen, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin incelenmesini öngören genelgenin ardından polis ekipleri harekete geçti.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehir içi ve şehirler arası hizmet veren yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.