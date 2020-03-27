Aslanapa'da sanayi sitesi dezenfekte edildi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Korana virüs tedbirleri kapsamında sanayi sitesinin dezenfekte edildiği bilidirlidi.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ''Aslanapa Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerimiz, gece gündüz demeden, meydan ve caddelerde dezenfekte çalışmalrına devam ediyor. Bu kapsamda ilçemizde küçük sanayi sitesi de dezenfekte edildi. Sanayi esnafımızın rahat ve huzuru için yapılan bu çalışma tüm ilçe meydanlarımız ve sokaklarında olduğu gibi belli aralıklarla devam edecektir. Birlik ve beraberlik içerisinde devletimizin aldığı kararlara istisnasız uyarak bu virüsü yeneceğiz. Bizler 24 saat Aslanapa halkının emrindeyiz'' diye konuştu

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