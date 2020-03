Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Kaymakam Türker Çağatay Halim ve Belediye Başkanı Adil Biçer ile AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Ak Parti Simav Kadın Kolları Başkanı Hicret Kahraman Kaymak, Korona virüs tedbirleri kapsamında özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür ve destek ziyaretinde bulundu.

Simav Doç.Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Naci Çağlar, destek ziyaretinde bulunan heyete teşekkür etti. Çağlar, “ Allah’tan bu acı günleri en hafif bir şekilde atlatmamızı nasip etmesini diliyoruz. İnşallah ülkemiz ve dünyamız bu illetten kurtulur, yine eski güzel günlerimize döneriz” diye konuştu.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, “Salgınla mücadelede vatandaşlarımıza çok büyük bir görev düşüyor. Her şeyden önce Bakanlıklarımızın emirlerini harfiyen uygulamak zorundayız. Sağlık Bakanı’nın dediği gibi, herkesin kendi karantinasını kendisi uygulaması ilkesi ortaya konuldu. Toplumumuza büyük görev düşüyor, yetkililerin açıkladığı önlemlerini, hayata geçirdikleri uygulamalarını ciddiyetle ve istekle takip etmek gerekiyor. Simav özelinde polis, jandarma, Simav Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü, Müftülük teşkilatı şu an büyük bir özveriyle sahada bulunmaktadır. Simav’da şu ana kadar alınan önlemleri, bunların uygulanmasını başarılı buluyoruz. Bir nebze de olsa moral vermek adına buradayız. Sağlık teşkilatına, İlçe Sağlık Müdürü ve Başhekimin nezdinde teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Adil Biçer, "Gerek belediye hizmet binamızdaki kendi personelimiz, gerekse sahada vatandaşa hizmet odaklı yaptığımız işlerde salgın hastalığın daha da yayılmaması ve kontrol altına alınması amacıyla özveriyle çalışıyoruz. Bu sebeple, başta belediye personelimiz olmak üzere şu an sahada olan tüm emniyet güçleri, sivil toplum kuruluşları ve emeği geçen herkese bu vesileyle teşekkür ediyorum. Fakat öyle bir grup var ki, bu konuda büyük bir överiyle, canla başla çalışan sağlık çalışanlarımız. Simav Devlet Hastanesi ve Simav’da görev yapan tüm sağlık çalışanlarını tek tek tebrik ediyorum. Özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu gün Simav Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarımızı hatırlamak, onların bir nebze yanında yer almak ve çalışmalarına destek olmak amacıyla buradayız. Halkın kamuoyunu aydınlatması noktasındaki özverili çalışmaları, doğru haber yapmaları ve bilgi kirliliğini önlemeleri açısından basın mensuplarına da huzurunuzda teşekkür ediyorum. Nice sağlıklı mutlu günlere inşallah hep beraber ulaşmak dileklerimle” diye konuştu.

Simav Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan hediye paketlerinin hastane acil servisinde tüm sağlık çalışanlarına dağıtılmasıyla, sağlıkçılara teşekkür ve destek ziyaret sona erdi.

