Kütahya´da ihale kavgası: 9 gözaltı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´nın Altıntaş ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonu ihalesine katılan iki grup arasında çıkan kavgada 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya´da İl Özel İdaresi ihale salonunda Altıntaş ilçesinde İl Özel İdaresi´ne ait akaryakıt istasyonu için açık artırma usulüyle ihale yapıldı. İhaleye katılan iki firma görevlileri arasında kapıda çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilerek Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği´nde ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-03-27 12:10:50
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