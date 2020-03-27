Kütahya´da ihale kavgası: 9 gözaltı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´nın Altıntaş ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonu ihalesine katılan iki grup arasında çıkan kavgada 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya´da İl Özel İdaresi ihale salonunda Altıntaş ilçesinde İl Özel İdaresi´ne ait akaryakıt istasyonu için açık artırma usulüyle ihale yapıldı. İhaleye katılan iki firma görevlileri arasında kapıda çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilerek Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği´nde ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-03-27 12:10:50



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