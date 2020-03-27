Simav’da 517 çiftçiye 895 bin TL küçükbaş hayvan desteklemesi

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Kütahya’nın Simav ilçesindeki çiftçilere 2019 yılına ait koyun keçi desteklemelerinin ödenmeye başladığı bildirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, “Küçükbaş anaç koyun ve keçi desteklemeleri kapsamında ilçemizdeki 517 üreticimize 35 bin 803 keçi ve koyun için 895 bin 75 TL ödeme yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan ödemeler, Ziraat Bankası Simav şubesindeki üreticilerin isimlerine açılan hesaplara yatırılacak. 27 Mart 2020 tarihinden itibaren yapılacak olan ödemeler, üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.

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