Altıntaş'ta içme suyu hatlarında yenileme çalışmaları

Bu sabah Avcılar sahili... Spor yapanlar ne dedi?

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde içme suyu şebekesinde hat yenileme çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, '' İlçemiz içme suyu hatlarında lüzum eden yerlerde hat yenileme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarımızı halkımızı madur etmeyecek şekilde yürütüyoruz. Hedefimiz kısa sürede çalışmaları sağlıklı bir şekilde bitirmek. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekür ediyorum'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.