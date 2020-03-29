Kütahya´da bir köyde koronavirüs karantinası

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyü, bir vakada koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Kütahya Valiliği, Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki bir vakada koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle karantina uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "İlimiz Simav ilçesi, Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır. Lütfen, evde kalın. Bulunduğunuz şehirde, kasabada, köyde kalın. Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin" denildi.

Karantina nedeniyle köye giriş çıkışların kapatıldığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-03-29 14:54:07



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