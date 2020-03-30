Şaphane'de yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor

'Çok ama çok özledim'

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Belediye ve Kızılay ekipleri ortak çalışma yürüterek yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, Şaphane Kızılayı ve Belediye Zabıta Ekipleri, ilçemizde tespit edilen yaşlı ve hasta vatandaşlarımızı Korana virüs tedbirleri kapsamında ziyaret edip ihtiyaçlarını karşılıyor. Özellikle Şaphane Kızılayımız, giyim ve gıda konusunda aile fertlerinin tamamına destek oluyor. Bizler Şaphane Kızılayı ile birlikte bu yardımları aralıksız devam ettireceğiz. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.