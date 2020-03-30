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Yeşildere köyü sessizliğe büründü Pozitif korona virüs tespit edildiği bildirilen Simav’ın Yeşildere köyünde sessiz bekleyiş

İHA

Kütahya'nın Simav ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan, 250 haneli ve 900 kişinin yaşadığı, eski adı Darıcı olan Yeşildere köyünde başlatılan karantina uygulamasından sonra, köy sessizliğe büründü.

Yeşildere köyü sessizliğe büründü Pozitif korona virüs tespit edildiği bildirilen Simav’ın Yeşildere köyünde sessiz bekleyiş

Kütahya’nın Simav ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan, 250 haneli ve 900 kişinin yaşadığı, eski adı Darıcı olan Yeşildere köyünde başlatılan karantina uygulamasından sonra, köy sessizliğe büründü.
Alınan bilgiye göre, Simav’ın Yeşildere köyünden bir vatandaşta belirlendiği bildirilen korona virüs pozitif vak'ası sebebiyle, köy karantinaya alındı. Yeşildere köyünde sessiz bekleyiş başladı.
Karantina uygulaması başlatılan Yeşildere köyünde zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkılmaması için camiden ilan yapılırken, Jandarma ekipleri tarafından köy giriş ve çıkışlarının kontrol altına alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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