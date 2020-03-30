Trafik kontrolleri artık 'Ateş ölçerli'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trafik kontrolleri artık 'Ateş ölçerli'

İHA

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip Korona virüs (KOVID19) salgınını önlemek için alınan tedbirler her geçen gün artıyor.

Trafik kontrolleri artık 'Ateş ölçerli'

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip Korona virüs (KOVID19) salgınını önlemek için alınan tedbirler her geçen gün artıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkın sağlığı, huzuru, güvenliği ve geleceği için açıkladığı tedbirler çerçevesinde; şehrin giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında 'Ateş ölçerli' trafik kontrolü yapılıyor.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından şehrin giriş ve çıkış noktalarında durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların ateşi ölçülürken, ateşi olan sürücü ve yolcuların seyahatine izin verilmiyor.
Korona virüs tedbirleri hakkında da bilgilendirilen yolcular, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, seyahat etmemeleri, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ve misafir kabul etmemeleri konularında uyarılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Domaniç'te ev yangını
YEREL HABERLER Domaniç'te ev yangını
Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"
YEREL HABERLER Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız ...
Gediz Pazarı'nın günleri değişti
YEREL HABERLER Gediz Pazarı'nın günleri değişti
Kütahya, 'Evde Kal'ıyor
YEREL HABERLER Kütahya, 'Evde Kal'ıyor
(Görüntülü) Kütahya'nın Yeşildere köyünde koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kütahya'nın Yeşildere köyünde koronavirüs ...
Kütahya´da karantinadaki köyde 43 kişiye de ev karantinası
YEREL HABERLER Kütahya´da karantinadaki köyde 43 kişiye de ev ...
Kütahya'da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı
YEREL HABERLER Kütahya'da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik ...
DPÜ’nün 'Journal of Scientific Reports-A Dergisi' yayın hayatına başladı
YEREL HABERLER DPÜ’nün 'Journal of Scientific Reports-A Dergisi' ...
Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler
YEREL HABERLER Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip ...
Yeşildere köyü sessizliğe büründü Pozitif korona virüs tespit edildiği bildirilen Simav’ın Yeşildere köyünde sessiz bekleyiş
YEREL HABERLER Yeşildere köyü sessizliğe büründü Pozitif korona ...
Sokaklar boşaldı
YEREL HABERLER Sokaklar boşaldı
Aslanapa'da tüm camiler temizlenip dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Aslanapa'da tüm camiler temizlenip dezenfekte edildi
İlçe merkezindeki fırınlar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER İlçe merkezindeki fırınlar dezenfekte edildi
Şaphane'de yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor
YEREL HABERLER Şaphane'de yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçları ...
(Görüntülü) Kütahya?da bir köyde koronavirüs karantinası-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kütahya?da bir köyde koronavirüs ...
(Görüntülü) Kütahya'da bir köyde koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kütahya'da bir köyde koronavirüs ...
Kütahya´da bir köyde koronavirüs karantinası / Fotoğraf
YEREL HABERLER Kütahya´da bir köyde koronavirüs karantinası / ...
Kütahya'da bir köyde korona virüs karantinası
YEREL HABERLER Kütahya'da bir köyde korona virüs karantinası
Kütahya´da bir köyde koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Kütahya´da bir köyde koronavirüs karantinası
Kayıp köpeğini bulana bin TL ödül verecek
YEREL HABERLER Kayıp köpeğini bulana bin TL ödül verecek
İlknur hemşire korona virüsünü yendi
YEREL HABERLER İlknur hemşire korona virüsünü yendi
Korona virüsün defi için kurban kestiler Kütahya'da, korona virüsün (Kovid-19) bitmesi için sosyal medyada bir araya gelen mahalle sakinleri, topladıkları para ile 'Korona virüsün defi' için kurban kesti
YEREL HABERLER Korona virüsün defi için kurban kestiler Kütahya'da, ...
Evliya Çelebi Araştırma Hastanesi'nde korona virüs testleri yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Evliya Çelebi Araştırma Hastanesi'nde korona virüs ...
İlçe merkezindeki ekmek fırınını domuzlar bastı
YEREL HABERLER İlçe merkezindeki ekmek fırınını domuzlar bastı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X