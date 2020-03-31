Emet İHH görev başında

Kütahya'nın Emet ilçesinde İHH Emet Temsilciliği Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için seferber oluyor.

İHH Emet Temsilciliği Başkanı Hasan Ünver, yaptığı açıklamada, ''İyilik her zaman her yerde diyerek çıktığımız bu yolda tüm dünyanın yaşamış olduğu bu zorlu süreci ülkemiz olarak inşallah en kısa sürede atlatmayı yüce Allah’tan niyaz ediyoruz. Bizde devletimiz ve milletimiz için taşın altına elimizi koyarak bu zor günlerde devletimiz ve milletimizin emrindeyiz. İhtiyaç sahiplerine ve yaşlılarımıza en kısa sürede yardımlarını ulaştırmak ve ihtiyaçlarını gidermek bizim için milli bir görevdir. Lütfen tüm sevdikleriniz ve sağlınız için evde kalın. Biz sizler için görevimizin başındayız. ifadelerini kullandı.

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