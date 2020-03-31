Araç yıkama istasyonundan ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir araç yıkama ve temizleme işyerinde, Korona virüs Covid19 salgın hastalığı tedbirleri kapsamında, aracını getiren herkese ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti verildiği belirtildi. İşyeri sahibi Suat Günay (33), Simav’daki tüm müşterilerini, araçlarını ücretsiz dezenfekte etmek için davet ettiklerini ifade etti. Günay, “Araçların temizliği ile dezenfekte yapıyoruz, Korona virüs Covd19’a karşı ilaçlıyoruz. Kesinlikle ücret almıyoruz” şeklinde konuştu.

Oto yıkama ve dezenfeksiyon görevlisi Soner Özyurt, “ Ülkemizde baş gösteren Korona virüs tedbirleri kapsamında, Simav’da müşterilerimizin istekleri doğrultusunda ilaçlama çalışması yapıyoruz. Hidrojen peroksit ve su bazlı alkol ile araçları temizlemeye başladık. İlaçlama işlerinden hiçbir ücret talep etmiyoruz. Müşterilerimiz dışında, tüm vatandaşlarımıza bu işi ücretsiz yapmaya karar verdik” dedi.

Araç temizliği için gelen Erman Dündar, “Aracımızı düzenli olarak temizletiyoruz. Bu gün de temizlik için geldiğimizde bir sürprizle karşılaştık. Hidrojen peroksit ile araçlarımızı dezenfekte yapıyorlar, bu hizmet için teşekkür ediyorum. Araç temizliği için ayrıca bir ücret talep etmediler, yalnızca yıkama ücretimi verdim” diye konuştu.

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