''Çocuklarınızı sosyal medyadaki Krona virüs Covid-19 içeriklerinden koruyun''

Kütahya'nın Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara, dünyaya yayılan Korana virüs Covid19 salgını nedeniyle ailede görülebilecek korku halinin çocuklar üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekti.

Bu süreçte çocukların internet ortamındaki yanlış bilgilerden uzak tutulması gerektiğini belirten Başhekim Rukiye Kara, ''Çocukların ruhsal durumları ile ilgili süreçler içinde bulundukları yaş ve gelişim düzeyi ile yakından ilgilidir. 6 yaşından küçük çocuklar kendi fantezi dünyaları çok geniş olan çocuklardır. Adı geçen virüsle ilgili gerçekçi olmayan düşünce ve hayallere sahip olabilirler. Virüsün nasıl bir şey olduğunu, insanlara nasıl zarar verdiğini ya da öldürdüğünü zihinlerinde tıpkı kocaman, çirkin bir canavarın insanları parçalayıp yemesi gibi imajlarla hayal edebilirler. Ayrıca bu yaş çocukları dünyanın merkezinde kendilerini görürler, her şeyden kendilerini sorumlu tutarlar. Yaşanan felakete kendi yaptıkları bir yaramazlığın neden olduğunu bile düşünebilirler'' dedi.

Kara, ''Bu nedenle 6 yaştan küçük çocuğu olan anne ve babaların çocuklarının sosyal medya ve televizyonda aşırı bilgi paylaşımına maruz kalmadığından emin olmaları gerekir. Çocuğunuzdaki korku ve tedirginliği azaltmak veya yok etmek için ona bol bol kitap okuyun. Onunla oyun oynayarak stresini azaltın. Oyun hamuru, yapboz, kutu oyunlarını tercih edebilir, boyama veya resim yapabilirsiniz. Aynı zamanda çocuğa virüsün aslında gözle görülmeyecek kadar küçük bir canlı olduğunu ve insanlara ağız ve burun yoluyla bulaşıp öksürük yaptığını söyleyebilirsiniz. Gerekli önlemleri aldıklarını ve anne ve babasının onu koruyacağını söyleyip güven vermelisiniz. Çünkü bu yaş grubu çocuklar için güvende hissetmek çok önemlidir'' ifadelerini kullandı.

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