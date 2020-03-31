DPÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne (DPÜ) bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün kurulması ve 3 enstitünün kapatılmasına yönelik karar, Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazete'nin 28 Mart 2020 tarihli sayısında yer alan Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması veya Adlarının Değiştirilmesi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkındaki 2319 Sayılı Karar'daki 1 sayılı listeye göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

Aynı kararda yer alan 2 sayılı listeye göre Üniversitedeki Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı. Öğrencilerin kayıtları başka bir işleme gerek kalmadan yeni enstitüye aktarılacak.

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