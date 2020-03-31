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Köy konağında `keyfi´ toplanmaya para cezası

DHA

Köy konağında `keyfi´ toplanmaya para cezası


KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yörgüç köyünde, aralarında muhtar da bulunan 10 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken köy konağında, `keyfi´ oturdukları gerekçesiyle 392´şer lira para cezası kesildi.
Tavşanlı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yörgüç köyünde, yasak olmasına rağmen köy konağının açıldığını ve kalabalık bir grubun içeride oturduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Köye gelen jandarma, aralarında Muhtar Ahmet Ay´ın da olduğu 10 kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 32´nci maddesinde yer alan 'emre aykırı davranış' suçundan 392´şer lira para cezası kesti. Köy konağı kapatıldı.
Umuma açık yerlerin ve köy konaklarının kapalı olması, vatandaşların bir araya gelmemeleri yönünde daha önceden köy muhtarlığına gerekli tebliğlerin yapıldığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2020-03-31 17:00:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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