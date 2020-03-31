Tavşanlı Belediye Başkanı'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´da Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, `Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 maaşını bağışladığını açıkladı.
Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan `Milli Dayanışma Kampanyası'na maaş desteğinde bulundu. Başkan Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin birliği ve beraberliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarak 1 aylık maaşını 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladığını söyledi. Güler, ''Dünyanın ve ülkemizin zor günler geçirdiği şu günlerde Çanakkale ruhunu yeniden ihya amacı ile Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde başlatılan Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası´na 'Biz Bize Yeteriz' sloganıyla 1 maaşlık katkı ile destek veriyorum'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2020-03-31 17:04:46
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