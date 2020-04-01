Altıntaş'ta ekmek fırınları denetlendi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından il ve ilçelerde uygulanan denetlemeler kapsamında ekmek fırınları denetlendi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Korona virüs Covid19 salgını önlemleri kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile birlikte ekmek ve ekmek çeşitlerinin ambalajlı satılması kararının ardından uyulması gereken kurallar denetlendi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan, yaptığı açıklamada, ''Yaptığımız kontrollerde ilçemizde kanuna aykırı bir satış tepit edilmedi. Duyarlı davranışlarından dolayı tüm fırın işletmecilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

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