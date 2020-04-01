DPÜ’de başlayan Uzaktan Eğitimde ilk ders Rektör Kazım Uysal’dan

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde başlayan uzaktan eğitim sisteminde ilk dersi Korona virüsler Covid19 konusunu işleyen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal verdi.

DPÜ TV stüdyolarında yapılan çekimlerde dersinin konusunu Korona virüs Covid19 olarak seçen Rektör Kazım Uysal, hem genel olarak hem Korona virüsü, hem de bu türün dünyaya yayılan son salgını başlatan türü olan Covid19 hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

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