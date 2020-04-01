(Görüntülü) Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

KÜTAHYA?da Harun U., (42) kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince yaralı olarak çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, 2.20 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, 75?nci Yıl Mahallesi?nde eski askeri cephaneliğin bulunduğu mantarlık mevkiinde meydana geldi. Araç girişinin yasak olduğu alana demir bariyerleri kaldırarak giren Harun U., kullandığı 43 DF 933 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ters dönen otomobilde sıkışan Harun U. ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılarak ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Harun U.?nun 2.20 promil alkollü olduğu belirlenirken, kısa bir süre önce de alkollü araç kullanmak suçundan ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kütahya

2020-04-01 11:21:48



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