Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden ağaçlandırma çalışmaları

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ağaçlandırma sahalarına diktiği milyonlarca fidanın yanı sıra; il içinde de okul, kurum, cami ve hastane bahçelerini ağaçlandırmaya devam ediyor.

Ormanlara sahip çıkarak yeşil bir dünyanın sürekli kılınması ve gelecek nesillere miras olarak aktarılması için çalışan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü beraberinde sağlıklı ve temiz bir çevrenin oluşturulması içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Tavşanlı İşletme Müdürlüğü tarafından Tavşanlı ilçesinin önemli kurumlarından olan Kaymakamlık binası bahçesi ağaçlandırıldı. Yapılan çalışma ile; ehrami karaçam, top mazı, attuni mazı, batı ladini, mavi ladin, mavi sedir, dağ çamı, at kestanesi, ıhlamur, çınar yapraklı akçaağaç, sarı salkım, dişbudak, çitlembik türlerinden olmak üzere 58 adet fidan ile Kaymakamlık bahçesi ağaçlandırıldı.

Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ, sahalarda yaptıkları ağaçlandırma çalışmalarının yanında diğer kamu kurumlarının uygun alanlarına da ağaçlandırma çalışması yaptıklarını dile getirdi.

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