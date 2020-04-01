Zor günlerde meslek liseleri görev başında

Sağlık çalışanlarına mesleki eğitimler destek sağlıyor.Korona virüsüne yönelik önlemler kapsamında meslek liselerinde maske üretimine başlandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip Korona virüs Covid19 salgınına karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanları için yüz korumalı maske üretimine başladı. Okul idaresi tarafından yürütülen çalışmada maskelerin plastik aksamları 3D yazıcılarla üretiliyor. 3 boyutlu yazıcıda bir maskenin üretiminin yaklaşık 23 saat sürdüğü ve günde 16 adet üretilen maskelerin ekipman desteği ile daha da fazla üretilebileceği öğrenildi.Şu an için talep doğrultusunda üretim gerçekleştiriliyor.Tavşanlı Belediye Encümeni Gençlik ve Spor Komisyon Başkanı Furkan Dinçer ve TÜGVA Eğitim Koordinatörü Emre Turhan da okulu ziyaret ederek bilgiler aldı.

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