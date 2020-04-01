Domaniç giriş ve çıkışlarında 'koronavirüs' denetimi



Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA) KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesi giriş ve çıkışlarında, polis ve jandarma ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında, sürücüler ile araçlardakilerin ateşi ölçülüyor.

Kütahya Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, Domaniç ilçesinde önlemler, üst seviyeye çıkarıldı. Polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan uygulama noktalarında, ilçeye giriş ve çıkışlarda araçlar durdurulurken, sürücüler ile araçlardakilere ateş ölçümü yapılıyor. Virüsün yayılımını en aza indirebilmek amacıyla başlatılan uygulama kapsamında güvenlik güçleri, 24 saat esasına göre görev yapıyor. Diğer tüm ilçe merkezlerinde ise kurulan noktalarda denetimler sürdürülüyor. Ekipler ayrıca gerekli olmadıkça sokağa çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2020-04-01 12:52:19



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