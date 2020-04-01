Taciz şüphelisi, kendisini eve kilitledi (2)

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KONUTTA ADLİ KONTROL KARARI

Kütahya´da sokakta kadını elle taciz ettiği iddiasıyla kendisini kilitlediği evinde gözaltına alınan Arif V. (64), emniyetteki işlemlerinin ardından maske ve eldivenli olarak adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Arif V.'ye koronavirüs salgını ve yaşı nedeniyle 'konutunu terk etmeme' adli kontrol kararı verildi.

Arif V.'nin daha önce cinsel taciz suçundan tutuklandığı, geçen yıl aralık ayında tahliye edildiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-04-01 17:22:58



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