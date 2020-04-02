Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

İHA

Kütahya'nın Seyitömer Belde Belediyesi tarafından Korona virüs Covit19 tedbirleri kapsamında beldedeki tüm hanelere kolonya dağıtıldı.

Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Kütahya'nın Seyitömer Belde Belediyesi tarafından Korona virüs Covit19 tedbirleri kapsamında beldedeki tüm hanelere kolonya dağıtıldı.
Seyitömer Belde Belediye Başakanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, ''Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs Covit19 salgını ile mücadelede Seyitömer Belediye Başkanlığı olarak farkındalık oluşturmak ve hemşerilerimizin sağlığı için tüm belde sakinlerimize kolonyalarımızı dağıttık. Belediye meclis üyesi arkadaşlarıma personelime teşekkür ederim. İnşallah kısa sürede birlik ve beraberlik içerisinde bu salgından kurtulacağız. Evinde kal Seyitömer'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gediz İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Bozcayüce görevine başladı
YEREL HABERLER Gediz İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Bozcayüce görevine ...
Kütahya'da 5 Korona virüs Covid-19 vakası var
YEREL HABERLER Kütahya'da 5 Korona virüs Covid-19 vakası var
Sağlık çalışanları için koruyucu sperlik ve maske ürettiler
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları için koruyucu sperlik ve maske ...
Dumlupınar Entegre Sağlık Tesisi'nin ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Dumlupınar Entegre Sağlık Tesisi'nin ihalesi yapıldı
Başkan Akçadurak’tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaş destek
YEREL HABERLER Başkan Akçadurak’tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na ...
Şaphane'de 65 yaş üstü bin 465 vatandaşın tüm ihtiyaçları karşılanıyor
YEREL HABERLER Şaphane'de 65 yaş üstü bin 465 vatandaşın tüm ...
Aslanapa'da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Aslanapa'da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor
Kütahya’da yaşlı nüfus oranı yüzde 13,1
YEREL HABERLER Kütahya’da yaşlı nüfus oranı yüzde 13,1
Jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundular
YEREL HABERLER Jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip ...
Müftülükten gıda desteği
YEREL HABERLER Müftülükten gıda desteği
(Görüntülü) Taciz şüphelisi, kendisini eve kilitledi (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Taciz şüphelisi, kendisini eve kilitledi ...
Taciz şüphelisi, kendisini eve kilitledi (2)
YEREL HABERLER Taciz şüphelisi, kendisini eve kilitledi (2)
Erbaş: "Esnaf, SGK ve BAĞ-KUR primlerinin silinmesini istiyor"
YEREL HABERLER Erbaş: "Esnaf, SGK ve BAĞ-KUR primlerinin silinmesini ...
Sağlık çalışanlarına koruyucu siperlik desteği
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına koruyucu siperlik desteği
(Görüntülü) Domaniç'te araç giriş çıkışlarına sıkı denetim
YEREL HABERLER (Görüntülü) Domaniç'te araç giriş çıkışlarına sıkı ...
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Korana virüs salgını üretmelerine engel olmuyor Emetli 64 yaşındaki Tavacı çifti 15 yıldır domates üretiyor Çalışma azimleri ile topluma örnek olmak, virüsün üretime engel olmadığını göstermek istiyorlar
YEREL HABERLER Korana virüs salgını üretmelerine engel ...
Domaniç giriş ve çıkışlarında 'koronavirüs' denetimi
YEREL HABERLER Domaniç giriş ve çıkışlarında 'koronavirüs' denetimi
Zor günlerde meslek liseleri görev başında
YEREL HABERLER Zor günlerde meslek liseleri görev başında
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden ağaçlandırma çalışmaları
YEREL HABERLER Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden ağaçlandırma ...
Hisarcık’ta 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na din görevlileri de destek veriyor
YEREL HABERLER Hisarcık’ta 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na din ...
Domaniç'te Korona virüs Covid-19 tedbirler üst seviyede
YEREL HABERLER Domaniç'te Korona virüs Covid-19 tedbirler üst ...
İş adamı Rıza Güral'dan 5 bin aileye yardım eli
YEREL HABERLER İş adamı Rıza Güral'dan 5 bin aileye yardım eli
Otomobil şarampole yuvarlandı, alkollü sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı, alkollü sürücü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X